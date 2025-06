È stata una giornata intensa sul fronte degli incendi in Sardegna. Nella data odierna si sono registrati 18 roghi in diverse zone del territorio regionale, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), a supporto delle squadre a terra impegnate nello spegnimento.

Il primo di questi si è sviluppato in agro del Comune di Torpè, in località M. Pedrialvu. Le fiamme sono state contenute grazie all’intervento dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Villasalto, il cui equipaggio ha coordinato le operazioni aeree. Le attività di spegnimento si sono concluse intorno alle ore 14:37.

Un secondo incendio ha interessato la località Su Furrighesu, in agro del Comune di Silanus. Anche in questo caso è stato fondamentale il supporto aereo: l’elicottero della base di Pula ha operato in sinergia con il personale elitrasportato per domare le fiamme. L’intervento si è concluso alle ore 14:57.

Più complesso l’incendio sviluppatosi in agro del Comune di Ittiri, in località Fenugeda, dove sono intervenuti i forestali della stazione locale insieme alle squadre di Sassari e Alghero. A terra hanno operato tre squadre dell’Agenzia Forestas (Sassari Lu Traineddu, Alghero Prigionette e Sorso), oltre ai Barracelli di Sorso. Il coordinamento aereo è stato affidato all’elicottero partito dalla base CFVA di Villasalto. Le operazioni si sono concluse alle ore 16:53.

Infine, un altro incendio si è verificato in agro del Comune di Olzai, in località Erchiles. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle stazioni forestali di Gavoi, Sorgono, Bolotana e Neoneli. Il mezzo aereo della base di Pula ha effettuato ben 23 lanci d’acqua per contenere le fiamme. L’operazione si è chiusa alle ore 18:17.

L’intervento tempestivo e coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei ha permesso di riportare sotto controllo tutti i roghi, evitando conseguenze più gravi per l’ambiente e per le comunità locali.