Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 38, nel tratto compreso tra Iloghe e Dorgali. Due automobili si sono scontrate frontalmente in un impatto particolarmente violento, causando la morte di un uomo e il ferimento di altre tre persone.

A bordo delle due vetture viaggiavano complessivamente quattro persone, due per ciascun veicolo. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Lancia Ypsilon, un uomo di 65 anni di nazionalità tedesca, deceduto sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate.

Complesse e delicate le operazioni di soccorso condotte dai Vigili del fuoco del distaccamento di Nuoro, intervenuti con la squadra 2A: i pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere contorte dei veicoli.

Sul posto sono giunti due elicotteri dell’elisoccorso, decollati rispettivamente da Olbia e Alghero, che hanno provveduto al trasporto dei feriti più gravi agli ospedali di Nuoro e Sassari. La passeggera dell’uomo deceduto, sua moglie, è stata invece trasportata in ambulanza all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Presenti sul luogo dell’incidente anche tre ambulanze del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Siniscola, incaricati di effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, tuttora in corso.