Il Comune di Portoscuso non ha più un Corpo di Polizia municipale formalmente istituito.

Lo certifica la deliberazione n. 148 del 31 dicembre 2025, approvata all’unanimità dalla Giunta comunale, che prende atto della perdita dei requisiti operativi previsti dalla normativa nazionale e regionale a seguito della riduzione del personale in servizio.

La seduta si è svolta in modalità videoconferenza, sotto la presidenza del sindaco Ignazio Salvatore Atzori, con la partecipazione del vicesindaco Giorgio Alimonda e degli assessori Monica Napoli, Attilio Sanna e Ornella Pilisio, assistiti dal segretario comunale Gessica Pittau.

Il nodo centrale è numerico. Attualmente gli agenti in servizio effettivo sono cinque, un numero inferiore alla soglia minima di sette unità prevista dalla Legge 65 del 1986 e richiamata anche dalla Legge regionale 9 del 2007 per l’istituzione e il mantenimento di un Corpo di Polizia municipale.

La riduzione dell’organico è legata a cessazioni dal servizio e mancato reintegro, una condizione che – si legge nell’atto – non consente di garantire un Corpo strutturato, continuativo ed efficace, né conforme ai requisiti organizzativi e funzionali previsti dalla legge.

Nel documento non vengono indicate le ragioni che hanno impedito il reintegro degli agenti: la Giunta certifica esclusivamente che, allo stato attuale, il personale in servizio è inferiore alla soglia minima prevista dalla legge.

Si tratta quindi di un atto vincolato, imposto dalla normativa vigente, che non entra nel merito delle scelte amministrative o politiche pregresse.

Con la deliberazione, la Giunta prende atto della impossibilità di mantenere in essere il Corpo di Polizia municipale, che non può più considerarsi formalmente istituito.

Resta però fermo un punto: le attività di vigilanza e controllo del territorio proseguiranno attraverso il personale attualmente in servizio, che verrà incardinato all’interno dell’Area 2 – Tecnica del Comune, secondo le modalità previste dalla legge.

Considerata l’urgenza, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.