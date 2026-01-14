Durante la notte scorsa, i Carabinieri di Sestu hanno rintracciato e arrestato una donna di 40 anni, disoccupata, originaria di Carbonia e già nota alle forze dell'ordine.



L'arresto è stato eseguito dopo un ordine di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, emanato dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, come una misura alternativa alla detenzione. La decisione è stata presa dopo un'analisi approfondita da parte dell'Autorità Giudiziaria sulla situazione della donna, che ha determinato la necessità di riportarla in carcere.



Dopo le formalità di rito, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Uta, dove resterà sino a ulteriori disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.





