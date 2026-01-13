Centoquattro assunzioni a tempo indeterminato, coinvolgendo 62 Comuni e 20 Centri per l’Impiego. Sono i numeri dei nuovi Avvisi di avviamento a selezione per l’Agenzia Forestas, pubblicati sul sito istituzionale dell’Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro).

I posti disponibili derivano dalla ripubblicazione di posizioni rimaste scoperte a seguito del precedente bando e mirano a garantire il fabbisogno occupazionale già previsto, rafforzando al contempo l’attività operativa di Forestas sul territorio.

Le figure professionali ricercate sono varie e comprendono conduttori di macchine e mezzi, meccanici, muratori, idraulici e altre qualifiche specialistiche, come indicato nei singoli Avvisi di selezione.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate dal 20 al 26 gennaio, secondo le modalità descritte negli Avvisi.

"Si tratta di un risultato importante – dichiara l’assessora del Lavoro, Desirè Manca – che conferma l’impegno della Regione Sardegna nel rafforzare le politiche attive del lavoro e nel dare piena attuazione agli interventi già programmati. La ripubblicazione dei posti rimasti scoperti consente di offrire ulteriori opportunità occupazionali stabili e di qualità in un settore strategico come quello della tutela ambientale e forestale".