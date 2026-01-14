Sono diverse le segnalazioni arrivate ai Carabinieri da parte di cittadini, preoccupati per la presenza di un uomo che disturberebbe l'ordine pubblico e il traffico nel centro abitato di Gesturi.

Così, durante la serata di ieri, martedì 13 gennaio, i militari della Stazione di Gesturi hanno rintracciato il presunto responsabile: si tratterebbe di un 61enne del luogo, senza lavoro e già noto alle autorità, che girovagava per le strade del paese visibilmente alterato a causa di alcol. Accompagnato da quattro cani sprovvisti di guinzaglio e microchip identificativo, i quali creavano disagi ai passanti e situazioni pericolose per il traffico.



Con professionalità, i Carabinieri hanno identificato l'uomo e, dopo averlo fatto calmare, lo hanno riaccompagnato a casa. Al 61enne sono state contestate violazioni per ubriachezza in luogo pubblico e mancata custodia degli animali.





