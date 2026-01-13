Proseguono a Sestu i lavori di riqualificazione della rete idrica comunale: per giovedì 15 gennaio, i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte alla rete esistente negli incroci tra via Monte Santo e le vie Col Del Rosso, Brigata Sassari e Dei Partigiani.

"Durante i lavori, tra le 10 e le 18, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica nell'area compresa tra via Scipione e via Monserrato: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni", comunica il gestore idrico, invitando i cittadini a prevedere possibili disagi nella fascia oraria indicata.

L’intervento rientra nel programma di ammodernamento della rete, volto a garantire una fornitura più efficiente e sicura per l’intera comunità, riducendo il rischio di perdite e migliorando la pressione dell’acqua nelle zone interessate. Gli utenti dell’area sono invitati a organizzarsi di conseguenza durante la sospensione temporanea del servizio.