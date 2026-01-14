In merito alla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni originaria di Camposampiero, in provincia di Padova, che frequentava la facoltà di Giurisprudenza a Bologna, e di cui non si hanno notizie dallo scorso 7 gennaio, la procura di Padova ha avviato un'indagine per sequestro di persona contro ignoti. Lo riporta Il Gazzettino.

Come informa Tg Com 24, le ricerche per ritrovarla proseguiranno almeno fino al prossimo venerdì nel territorio del Parco dei Colli Euganei.



Come riportano i quotidiani, l'inchiesta ha lo scopo di consentire ai carabinieri di eseguire tutti gli accertamenti necessari per risolvere il mistero della sparizione della giovane, inclusi approfondimenti sui tabulati telefonici e sulle azioni intraprese per chiudere il sito web e la pagina Facebook di Annabella.



Secondo le autorità, il caso è avvolto nel mistero. La Prefettura di Padova ha provveduto ad attivare il Piano provinciale persone scomparse per coordinare le ricerche della ragazza, che sono state condotte nei boschi e nei casolari abbandonati della zona da volontari della Protezione Civile, vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico e carabinieri.