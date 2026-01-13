Paura a Sassari, in via Rizzeddu, dove una parte del solaio in laterizio armato del vano scala di una palazzina di sei piani è crollata improvvisamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Sede Centrale insieme ai Funzionari di guardia, che hanno prontamente gestito la situazione e coordinato l’evacuazione degli inquilini.

In totale sono stati fatti uscire 15 nuclei familiari, mentre fortunatamente non si registrano feriti. Secondo le prime verifiche, il cedimento dell’intradosso del solaio sarebbe stato causato dalle infiltrazioni d’acqua, che avrebbero provocato l’ossidazione dei ferri di armatura e il rigonfiamento delle parti cementizie, indebolendo la struttura.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a garantire la protezione degli edifici circostanti, avviando al contempo i sopralluoghi per stabilire l’entità dei danni e le eventuali opere di consolidamento necessarie per la ristrutturazione.

L’intervento rientra nelle attività di controllo e pronto intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco, volto a prevenire rischi maggiori per la sicurezza dei residenti e per evitare ulteriori cedimenti strutturali in edifici a più piani.

Aggiornamento: Nella palazzina di via Rizzeddu sono in corso interventi di messa in sicurezza da parte di una ditta specializzata, volti a rendere nuovamente accessibili gli appartamenti evacuati. È previsto che tutti i nuclei familiari possano fare rientro nelle proprie abitazioni già entro la serata.