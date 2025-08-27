Un imponente incendio divampato durante la notte vicino a un corso d'acqua sta lambendo diverse abitazioni a Santadi, nel sud Sardegna. Il rogo è scoppiato intorno alle 2 di notte e ha divorato un canneto, avvicinandosi pericolosamente alle case.

Sul posto sono subito arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno arginato il fuoco evitando che raggiungesse le abitazioni.

Questa mattina sono giunti nell'area un elicottero della flotta regionale, un Canadair e il Super Puma che stanno gettando bombe d'acqua sulla zona.

Al momento la situazione è sotto controllo e non sono state ordinate evacuazioni. Le squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo e presidiando le zona abitate e un deposito di Gpl che si trova alla periferia del paese.