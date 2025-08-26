Domani, mercoledì 27 agosto, alle 16, nella parrocchia del SS Redentore a Monserrato, si terranno i funerali di Valeria Sollai, la cuoca di 62 anni deceduta dopo essere stata ricoverata per un’intossicazione da botulino, contratta consumando pietanze a base di guacamole durante la Fiesta Latina dello scorso luglio nella stessa città metropolitana di Cagliari.

Sollai è la seconda vittima del batterio: l’8 agosto era morta Roberta Pitzalis, 38 anni, originaria di Guasila ma residente a Monserrato, anch’essa presente alla Fiesta Latina. In segno di cordoglio per le tragiche perdite, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tomaso Locci, ha proclamato il lutto cittadino per entrambe le vittime.

Considerando che i funerali di Roberta Pitzalis si sono già svolti nel suo paese di origine lo scorso 12 agosto, il sindaco ha inoltre disposto, tramite ordinanza, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere su tutti gli edifici pubblici, un minuto di raccoglimento negli uffici comunali alle 12 e la sospensione di tutte le manifestazioni programmate per l’intera giornata.

Con queste iniziative, l’amministrazione intende "manifestare in maniera solenne il dolore, il cordoglio e la vicinanza alle famiglie colpite dagli improvvisi e tragici eventi".