Ore di grande apprensione a Dorgali per le sorti di Francesco Corda, 64 anni, scomparso nel nulla da cinque giorni senza lasciare traccia.

A lanciare l’allarme la figlia Giovanna Angela, che sui social ha condiviso un appello chiedendo eventuali informazioni utili.

“Lui è mio padre e chiunque abbia notizie o l’abbia avvistato da qualche parte contatti me o i carabinieri di Dorgali”, ha scritto la donna.

Mentre le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche dell’uomo, i familiari si appellano così ai cittadini chiedendo un’ampia condivisione affinché possano riabbracciare Francesco.