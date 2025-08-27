Momenti di paura ieri sera a Olbia, dove un furgone carico di cesti in paglia è stato avvolto dalle fiamme in via Umberto Nobile. L’incendio, divampato intorno alle 20.30, ha completamente distrutto il mezzo e danneggiato le persiane di un appartamento vicino.

Una donna residente nella palazzina è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti a causa dell'inalazione del fumo sprigionatosi a seguito dell'incendio. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia, che hanno domato le fiamme evitando conseguenze peggiori. Presenti anche il 118 e i carabinieri. Le cause sono ancora in fase di accertamento.