Si è conclusa con la convalida dell'arresto e l'applicazione della misura dell'obbligo di firma l'udienza tenutasi questa mattina nei confronti di un diciottenne di origini algerine, domiciliato presso il Centro di Accoglienza Straordinaria di Monastir e già noto alle Forze di Polizia.

Il giovane era stato arrestato nel corso della notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias con l'accusa di tentata violenza sessuale.

Come riferito dai Carabinieri, l'episodio ha avuto luogo nei pressi della stazione ferroviaria di Iglesias, dove una ragazza sedicenne sarebbe stata avvicinata dal giovane. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti attraverso il racconto della vittima e i primi riscontri sul campo, l'aggressore l'avrebbe bloccata afferrandola per un braccio e avrebbe tentato di baciarla dopo averla palpeggiata. La pronta reazione della minore, che ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di un passante, ha costretto l'assalitore a desistere e a fuggire rapidamente per cercare di far perdere le proprie tracce.

La segnalazione giunta immediatamente al Numero Unico di Emergenza 112 ha attivato un dispositivo di ricerca capillare. I militari dell'Aliquota Radiomobile, grazie alla descrizione dettagliata recuperata nell'immediato, sono riusciti a individuare il diciottenne poco dopo, procedendo al suo contenimento e alla messa in sicurezza.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias fino al giudizio direttissimo odierno, all’esito del quale l’Autorità Giudiziaria ha confermato il quadro indiziario disponendo la misura cautelare.

"L’intervento sottolinea la costante attenzione dell'Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio e delle aree più sensibili, ribadendo l’impegno quotidiano nel contrasto ai reati di violenza di genere e nella protezione delle fasce più giovani della popolazione", sottolinea l'Arma.