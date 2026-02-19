Ieri, mercoledì 18 febbraio, intorno alle 21:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Asproni a Carbonia per domare un incendio che ha preso fuoco in un garage adibito a deposito attrezzi, con le fiamme che si sono propagate al tetto in legno dell'appartamento limitrofo a un piano terra.

La squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Carbonia è giunta sul luogo con il supporto di un'autobotte per garantire l'approvvigionamento idrico, affiancata dalla squadra VVF del distaccamento di Iglesias.

L'incendio ha danneggiato sia le attrezzature presenti all'interno del garage sia la struttura stessa, rendendola inagibile, senza causare feriti. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza hanno richiesto diverse ore di lavoro prima che i Vigili del fuoco potessero avviare le indagini per determinare le cause probabili dell'incendio.