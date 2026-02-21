Due giovani del Sud Sardegna sono stati denunciati nella notte dai militari dell’Arma dei Carabinieri al termine di un controllo alla circolazione stradale lungo la Strada Provinciale 83, nel territorio di Gonnesa. L’intervento è maturato durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza sulle arterie provinciali. I carabinieri hanno fermato un’auto in transito e, nel corso delle operazioni di identificazione, l’atteggiamento dei due occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e veicolare.

Il conducente, un ventisettenne residente a Capoterra, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di circa dieci centimetri, senza fornire una valida giustificazione sul porto dell’arma. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

All’interno del veicolo, la passeggera – una ventiquattrenne di Iglesias – sarebbe stata invece trovata in possesso di circa 10 grammi di marijuana e 1,76 grammi di hashish. In considerazione del quantitativo e delle modalità del rinvenimento, la giovane è stata denunciata all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il coltello e lo stupefacente sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli disposto dal Comando provinciale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio, contrastare la diffusione di droga e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.