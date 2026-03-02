PHOTO
Nessuna offerta per l'affidamento del servizio di elisoccorso per l'azienda emergenza urgenza in Sardegna nel periodo 2026-2034. La procedura, con un importo a base d'asta pari a 142.442.500 euro, si è chiusa lo scorso 25 febbraio.
L'affidamento è stato strutturato in un unico lotto "in ragione delle caratteristiche del territorio e dell'analisi statistica degli interventi effettuati nel periodo storico".
Il bando, andato deserto, prevedeva il noleggio di tre elicotteri con equipaggio da utilizzare in 32 elisuperfici dell'Isola, delle quali 17 abilitate per i voli notturni. Tra queste gli aeroporti di Cagliari, Oristano-Fenosu, Alghero e Olbia).