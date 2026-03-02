La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di San Sperate hanno arrestato due giovani del posto, un ventitreenne di Monastir e un ventunenne di Ussana, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’intervento è scattato durante un normale servizio di pattugliamento notturno: i militari hanno intimato l’alt a una Fiat 500 con targa polacca, poi risultata noleggiata. Alla guida e a bordo non c’erano stranieri, come atteso, ma due giovani locali, che hanno mostrato un evidente nervosismo.

I controlli approfonditi hanno portato al rinvenimento di oltre 48 grammi di hashish, una piccola dose di cocaina e 485 euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita. Le perquisizioni domiciliari hanno poi consentito di sequestrare ulteriori 15 grammi di hashish, 16 grammi di marijuana e una pistola scacciacani priva del tappo rosso obbligatorio.

Dopo le operazioni, i due giovani sono stati accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa di comparire questa mattina davanti al Tribunale di Cagliari per il rito direttissimo.