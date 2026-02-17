Ci sono compleanni che sembrano appartenere a tutti, perché raccontano non solo una vita, ma un secolo intero di storia. Oggi è il giorno di Luisetta Mercalli, la nonnina della Sardegna che ha raggiunto l’incredibile traguardo dei 111 anni. Il salone della residenza sanitaria per anziani di via Monte Marmolada, a Su Planu di Selargius, di proprietà di Sereni Orizzonti, si è trasformato per l’occasione in un luogo di festa, emozione e memoria condivisa.

Nata a Carloforte il 17 febbraio 1915, primogenita di Limbania Rivano e Giorgio — ufficiale del Regio Esercito nella Grande Guerra e poi funzionario della società mineraria di Montevecchio a Iglesias — Luisetta è oggi la sesta persona più longeva d’Italia. Da sempre appassionata di musica e valzer, il numero 111 ricorda anche una Sonata di Beethoven, a suggellare una vita piena di talento e colore. La sua storia personale è una vera e propria testimonianza del Novecento italiano: due guerre mondiali, il dopoguerra, il boom economico, fino all’era digitale, vissuti con la grazia discreta di chi sa custodire ciò che conta.

La festa è stata organizzata con amore dalle figlie Angela Maria e Myriam, con i rispettivi generi e le tre nipoti Alice, Francesca ed Elena. Al loro fianco, personale e ospiti della struttura hanno accolto il giorno speciale di Luisetta come una grande festa di famiglia. Non sono mancati i rappresentanti delle istituzioni: Marco Benucci, presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, e Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, hanno portato i saluti delle rispettive comunità. Presente anche don Andrea Zucca, parroco della parrocchia di San Carlo Borromeo di Carloforte, insieme al direttore sanitario, dott.ssa Anna Bruna Urraci, e al direttore della struttura, Giuliano Fois.

Palloncini colorati, torta e allegria hanno scandito un pomeriggio luminoso, in cui la longevità di Luisetta è diventata occasione per celebrare non solo una vita straordinaria, ma anche il valore del tempo condiviso, della cura quotidiana e della comunità che si stringe attorno agli anziani con affetto e rispetto.

“Festeggiare i 111 anni di Luisetta è per noi molto più di un compleanno: è la conferma che la qualità della vita, l’affetto e la cura che offriamo ogni giorno nelle nostre strutture fanno la differenza. Luisetta è la sesta persona più longeva d’Italia, ed è ospite di una nostra struttura: non potremmo essere più orgogliosi di accompagnare una vita così straordinaria. Auguri di cuore a lei, alla sua famiglia e a tutto il personale di Selargius, che ogni giorno le vuole bene come si vuole bene a una nonna.”