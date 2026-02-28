Blitz antidroga all’alba a Iglesias. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia cittadina, con il supporto del Nucleo Cinofili di Cagliari, hanno arrestato due uomini – un 25enne e un 38enne, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell’ordine – al termine di un’operazione mirata contro lo spaccio nel centro cittadino.

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino con una perquisizione domiciliare nell’abitazione utilizzata dai due sospettati. Durante l’accesso dei militari, il più giovane avrebbe tentato di liberarsi della droga e del denaro lanciando dalla finestra un involucro contenente 46 grammi di cocaina e 5.900 euro in contanti. Il gesto non è però sfuggito ai Carabinieri appostati all’esterno dell’edificio, che hanno immediatamente recuperato quanto gettato.

Le operazioni di ricerca, estese a tutti i locali con l’ausilio delle unità cinofile, hanno portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di stupefacenti: circa 409 grammi di hashish suddivisi in più panetti, 18 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento e la pesatura delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente e il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati. Le analisi tecniche verranno eseguite dai Carabinieri del RIS di Cagliari.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati trasferiti nella Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari.