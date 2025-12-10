Momenti di tensione oggi poco dopo le 13 in un istituto scolastico della città, dove un incidente avvenuto nel laboratorio di scienze ha reso necessario evacuare l’intero edificio. L’allarme è scattato quando, secondo quanto ricostruito, durante una lezione di chimica, sono stati accidentalmente rovesciati alcuni contenitori di acidi conservati in un apposito armadietto.

La segnalazione è arrivata ai Carabinieri della Stazione di Iglesias e ai Vigili del Fuoco, che sono immediatamente intervenuti per verificare la situazione e garantire la sicurezza degli studenti e del personale presente. La dirigenza scolastica, in accordo con le squadre sul posto, ha disposto l’evacuazione dell’istituto in via precauzionale, permettendo le verifiche necessarie all’interno dei locali.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Terminati i controlli, la scuola ha fatto sapere che le lezioni riprenderanno regolarmente domani, giovedì 11 dicembre.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza delle procedure di sicurezza negli istituti scolastici e sull’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco in situazioni potenzialmente critiche.