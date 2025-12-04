Un normale controllo del territorio si è trasformato in un arresto per detenzione ai fini di spaccio. Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno fermato a Musei un 20enne, pastore, residente in città, trovato in possesso di cocaina e denaro contante.

Il giovane è stato intercettato lungo via Domusnovas mentre era alla guida di una piccola utilitaria. Fin dai primi istanti del controllo ha mostrato un forte nervosismo e una fretta ingiustificata di concludere le verifiche, comportamento che ha insospettito i militari.

Gli approfondimenti hanno permesso di scoprire 21,5 grammi di cocaina e 230 euro in banconote di vario taglio, ritenuti elementi compatibili con un’attività di spaccio. La perquisizione estesa all’abitazione del ragazzo ha portato anche al ritrovamento di una bilancia di precisione, che ha ulteriormente rafforzato il quadro indiziario.

I Carabinieri hanno proceduto al ritiro delle armi legalmente detenute dal ventenne e dei relativi titoli autorizzativi. Terminati gli atti in caserma, il giovane è stato accompagnato nella propria abitazione, dove si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità giudiziaria.