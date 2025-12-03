Grave incidente in tarda mattinata a Iglesias, dove un uomo di 75 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Venezia. Per motivi ancora da chiarire, l’anziano è stato colpito da un camion e sbalzato violentemente sull’asfalto.

Il conducente del mezzo pesante si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri e il personale del 118. Le condizioni del 75enne sono apparse subito critiche: i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’uomo all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Il ferito è arrivato in codice rosso, con un grave trauma cranico e diverse fratture. La prognosi rimane riservata. La polizia locale sta proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.