Durante la serata di ieri, martedì 9 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Iglesias hanno arrestato una donna disoccupata di 45 anni, residente in città e già nota alle Forze dell'Ordine.



La donna, individuata nel centro cittadino, dovrà scontare una pena definitiva di 8 anni e 7 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio commessi tra il 2016 e il 2021 nella provincia di Cagliari. Dopo essere stata notificata dell'ordinanza e portata in caserma per le procedure formali, è stata trasferita al carcere di Uta su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.



Questa operazione rientra nell'attività costante di sorveglianza del territorio e di esecuzione delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria svolta quotidianamente dai Carabinieri per garantire la sicurezza pubblica.