Non ce l’ha fatta Giampiero Frau, il 75enne investito ieri mattina da un camion mentre attraversava la strada in via Venezia a Iglesias. L’uomo è morto nella tarda serata all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato trasferito in elisoccorso in condizioni disperate. Il forte trauma cranico e le numerose fratture riportate non gli hanno lasciato scampo, nonostante gli sforzi del personale sanitario del reparto di Rianimazione.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, Frau stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla moglie quando il camion, impegnato in una manovra, lo ha travolto. La donna è riuscita a spostarsi in tempo, evitando l’impatto. L’autista del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.