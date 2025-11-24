Durante la cerimonia del passaggio delle consegne tra la past presidente distrettuale Giovanna Lucia Ledda e la nuova presidente distrettuale Maria Gemma Moi, svoltasi sabato scorso a Iglesias alla presenza della presidentessa nazionale Anna Maria Elvira Musacchio, il distretto Sardegna ha conferito il premio “Eccellenza di Sardegna” a Maria Giovanna Cherchi.

La cantante bolotanese, riconosciuta come donna sarda di talento da rappresentanti di tutte le sezioni della Federazione, ha ricevuto con grande entusiasmo questo riconoscimento tutto al femminile. “Sono tutte professioniste che con il loro lavoro migliorano il volto dell’isola e sanno cosa significa ‘La sorellanza’ — ha dichiarato la Cherchi — abbracciare obiettivi comuni in un unico fine”.

Maria Giovanna Cherchi incarna perfettamente i valori della Federazione: professionalità, successo nell’arte e capacità di eccellere nella propria carriera mantenendo vivo il legame con la Sardegna, diventando così ambasciatrice culturale e modello di leadership femminile.

La missione delle fidapine, associazione che riunisce donne impegnate nei settori artistico, professionale e imprenditoriale, è quella di promuovere e sostenere le iniziative femminili, favorire l’empowerment, la formazione, la tutela contro le discriminazioni e la partecipazione attiva alla vita sociale e politica.