Un triste episodio ha scosso oggi la Comunità di Masainas: il vicesindaco, Carlo Alberto Pinna, è morto questa mattina nelle campagne di Villamassargia dopo aver accusato un malore fatale. Veterinario, 56 anni, per Pinna non c'è stato niente da fare, inutili i tentativi di soccorso.

Il ricordo di Gianluca Pittoni, sindaco di Masainas: "È difficile trovare le parole. Carlo ci ha lasciati. A soli 56 anni - scrive -. La nostra comunità perde non solo il suo Vicesindaco, ma anche uno stimato medico veterinario e una persona eccezionale. Ho condiviso con lui anni di lavoro e di amicizia, e questa perdita lascia un vuoto incolmabile".

"È stato un punto di riferimento per molti - ricorda il primo cittadino -, un uomo buono, che sapeva rimboccarsi le maniche e affrontare ogni sfida con integrità. Per me è stato un onore condividere con lui il percorso amministrativo e la responsabilità verso la nostra comunità".

"Questa foto - scrive commentando lo scatto condiviso sui social - è stata scattata solo un mese fa, durante l’inaugurazione della nuova piazzetta e del parco giochi di Cannigonis. Così voglio ricordarlo: in mezzo a noi, per noi, con il sorriso. A nome dell’Amministrazione comunale e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio e la mia vicinanza alla moglie Serenella, ai genitori, al fratello e a tutta la sua famiglia. L’intera cittadinanza si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore".

"Grazie per tutto, Carlo. La tua assenza si farà sentire, ma il tuo ricordo vivrà in ogni animale che hai curato e in ogni progetto che abbiamo portato avanti insieme", conclude. In segno di lutto, il Comune ha disposto l'annullamento delle esibizioni dei Dilliriana e di Maria Giovanna Cherchi, previste per la giornata di oggi in occasione della sagra del carciofo.

Parole di cordoglio arrivano anche dal sindaco di Carbonia, Pietro Morittu: "Manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia di Carlo Alberto, al sindaco Gian Luca Pittoni, all’Amministrazione Comunale e all’intera comunità di Masainas. Il territorio perde una bella persona, uno stimato medico veterinario, nonché un ottimo amministratore locale che ha sempre operato per il bene pubblico con impegno, serietà e dedizione".



