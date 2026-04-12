Un ex imprenditore edile di 50 anni è stato arrestato giovedì dai carabinieri di Bondeno, nel Ferrarese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Bologna.

L’uomo deve scontare una pena complessiva di 4 anni e 11 mesi di reclusione, risultato di tre condanne definitive per bancarotta fraudolenta, insolvenza fraudolenta e indebito utilizzo di carte di credito. Tra queste, da evidenziare anche la condanna pronunciata dal tribunale di Cagliari, insieme a quelle emesse dai tribunali di Genova e Mantova.

I militari lo hanno rintracciato presso una struttura di volontariato locale. Al termine delle formalità, il 50enne è stato trasferito nel carcere di Ferrara.