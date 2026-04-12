Una visione che punta su cultura, coesione sociale e integrazione dei servizi per ridisegnare il futuro del paese. È questa la linea tracciata dalla lista Simaxis Futura, che sostiene la candidatura a sindaco di Ignazio Addari. Al centro del progetto politico, l’idea che lo sviluppo non possa limitarsi alla realizzazione di singole opere, ma debba fondarsi su una strategia di lungo periodo capace di mettere in relazione persone, spazi e opportunità. «Cultura e coesione sociale devono entrare in una programmazione pluriennale – spiega Addari – capace di generare progetti e strutture in dialogo costante con comunità, imprese e terzo settore».

Spazi pubblici e servizi: il rilancio del centro sociale

Tra le priorità indicate nel programma figura la riqualificazione del Centro sociale, che dovrebbe trasformarsi in un vero polo di aggregazione. Il progetto prevede l’attivazione di una ludoteca, di un centro socio-ricreativo per i giovani e una gestione più moderna e funzionale degli spazi, dalla sala convegni alla cucina.

L’obiettivo è rendere queste strutture non solo fruibili, ma anche produttive, attraverso strumenti di promozione e una piattaforma digitale che ne faciliti l’accesso e la prenotazione. «Non basta costruire – sottolinea il candidato – bisogna far vivere ciò che si crea».

Mobilità e sviluppo urbano

Altro punto chiave è il superamento della logica delle opere isolate a favore di sistemi integrati. In quest’ottica si inserisce la proposta di realizzare percorsi ciclabili sicuri e connessi tra centro, servizi e aree verdi.

Particolare attenzione viene riservata anche al recupero del Mercato civico, immaginato come una galleria pedonale capace di rilanciare il centro storico e la via principale, trasformandoli in un asse strategico per lo sviluppo urbano.

Servizi sociali e inclusione

Nel programma trova spazio anche il rafforzamento dei servizi sociali. L’edificio storico di “Signora Grazietta” dovrebbe essere restituito alla comunità e destinato ad attività di inclusione e sostegno alle fasce più fragili.

Un intervento che, nelle intenzioni della lista, punta a dare risposte concrete ai bisogni del territorio, con particolare attenzione all’impatto reale sulla qualità della vita dei cittadini.

Verde pubblico e nuovi spazi di aggregazione

La proposta guarda anche alla valorizzazione degli spazi verdi, con il rilancio di aree oggi poco utilizzate come la pineta e il parco di Bennaxi. Qui si punta a realizzare un’infrastruttura verde a basso impatto, con spazi attrezzati per famiglie e giovani, in grado di ospitare attività sportive, culturali e di intrattenimento.

Terzo settore e partecipazione

Infine, uno dei temi centrali è il rafforzamento del tessuto associativo. La lista propone l’istituzione della “Consulta della Comunità”, un organismo che riunisca associazioni e operatori culturali per definire una programmazione condivisa degli eventi.

L’obiettivo è superare le divisioni e costruire un’identità comune, capace di valorizzare le tradizioni locali e generare nuove opportunità economiche. «Abbiamo bisogno di meno divisioni e più dialogo – conclude Addari – per trasformare le nostre radici in futuro e restituire al paese il valore che merita».