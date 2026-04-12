“Il Nuorese manda un segnale forte. Cresce, innova e si struttura”. Lo ha dichiarato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, commentando gli ultimi dati dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio di Nuoro, elaborati su base Unioncamere-Infocamere.

Tra il 2016 e il 2025 le start-up innovative sono cresciute del 475%, con la provincia di Nuoro al quinto posto in Italia per espansione del settore. “Nell’ultimo anno Nuoro ha guadagnato undici posizioni, salendo dal sessantanovesimo al cinquantottesimo posto nella classifica nazionale per densità di start-up innovative. È un dato che ci parla di una crescita concreta e recente”, ha detto la presidente Todde.

La presidente ha poi richiamato anche il dato relativo alla capitalizzazione delle nuove imprese. “Oggi il 56,5 per cento delle start-up nasce con un capitale di almeno 10 mila euro, un risultato che colloca la provincia al quarto posto nazionale per capitalizzazione”.

Todde ha sottolineato i numeri dell’azione portata avanti dalla Regione sul fronte del sostegno alle imprese e all’innovazione: “È un segnale che accompagna il lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare il sistema delle imprese e dell’innovazione in Sardegna”, ha affermato. “Lo stiamo facendo con 81 milioni di euro per i Contratti di investimento, con misure fino a 7 milioni per i progetti di ricerca e sviluppo, con 157 milioni di bandi FESR gestiti da Sardegna Ricerche, e con interventi rivolti a start-up, digitalizzazione delle PMI, innovazione collaborativa, economia circolare e artigianato innovativo”.

“Dentro questa strategia rientra anche il bando da 4 milioni di euro collegato a Einstein Telescope, pensato per aprire nuove opportunità per le imprese sarde”, ha aggiunto la governatrice. “Il nostro compito è consolidare questa spinta e trasformarla in una leva stabile di sviluppo, innovazione e lavoro per tutta la Sardegna”, ha concluso Todde.