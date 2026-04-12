Il gruppo politico-culturale "S’Innova Sanluri" scende ufficialmente in campo in vista delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, annunciando la propria lista a sostegno della candidatura a sindaca di Cinzia Fenu.

L’ufficializzazione arriva dopo «mesi di lavoro sul territorio e di confronto diretto con i cittadini». Un percorso che, spiegano i portavoce del movimento, ha permesso di raccogliere istanze, idee e aspettative, trasformate ora in una proposta politica strutturata per la guida del Comune di Sanluri, capoluogo del Medio Campidano.

«In questi mesi abbiamo ascoltato, incontrato, raccolto speranze e preoccupazioni – spiegano dal gruppo – e abbiamo ricevuto una fiducia che ci ha sorpreso ed emozionato». Una fiducia che ha spinto il movimento a compiere il passo decisivo, presentando una candidatura che punta a segnare una discontinuità rispetto al passato amministrativo.

La candidatura di Cinzia Fenu

Al centro del progetto c’è la figura di Cinzia Fenu, docente e attuale dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale di Sanluri. La sua scelta, sottolineano dal gruppo, è maturata al termine di un percorso attento, volto a individuare una figura capace di coniugare competenza, autorevolezza e sensibilità umana.

«Veniamo da anni di continuità amministrativa – spiegano – e riteniamo sia il momento di liberare nuove energie, capaci di dialogare con l’esperienza».

Se eletta, Fenu diventerebbe la prima sindaca nella storia del paese. Un obiettivo che il gruppo dichiara apertamente di voler perseguire, sostenuto da una squadra definita «nuova, competente e animata da entusiasmo autentico».

Il ruolo di Sanluri Stato

Tra le novità più significative della proposta politica c’è anche il coinvolgimento diretto della frazione di Sanluri Stato. Accanto alla lista principale, sarà infatti presente “S’Innova Sanluri Stato”, una formazione composta da giovani del territorio nata all’interno dello stesso movimento.

Per la prima volta, spiegano i promotori, la comunità della frazione avrà una rappresentanza autonoma: «Per troppo tempo questa parte del paese è stata raccontata da altri. È arrivato il momento che possa esprimere una propria voce».

Una sfida che punta al rinnovamento

La proposta di S’Innova Sanluri si inserisce in una prospettiva di rinnovamento complessivo, con l’obiettivo dichiarato di costruire un’amministrazione più inclusiva e partecipata.