Una violenta aggressione nella notte si è conclusa in tragedia a Massa, dove un uomo di 47 anni, Giacomo Bongiorni, ha perso la vita davanti al figlio di 11 anni.

Il fatto è avvenuto in piazza Felice Palma. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato aggredito da un gruppo composto da quattro o cinque persone non ancora identificate. Bongiorni aveva chiesto ai ragazzi di smettere di lanciare bicchieri contro una vetrina. Durante l’assalto sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa e andando successivamente in arresto cardiaco.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il 47enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari dell’automedica di Massa hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma hanno dovuto infine constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e risalire ai responsabili.