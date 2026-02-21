PHOTO
Secondo quanto si apprende, saranno 27 le pale eoliche che verranno installate non distante dalla celebre basilica romanica di Saccargia, a Codrongianos, nel Sassarese. Gli impianti alti 200 metri della Erg Wind Energy fanno parte del maxi progetto Nulvi-Ploaghe.
Il numero delle pale, che inizialmente dovevano essere 51, è diminuito notevolmente ma non placa le ire degli ambientalisti che da mesi accusano la Regione di non aver fatto abbastanza per limitare quello che comitati e presidi anti speculazione energetica definiscono "uno scempio".