Un cumulo di macerie fra le case del centro storico a Ozieri. Fra queste ciò che resta di una abitazione abbandonata, che non ha retto all'urto del maltempo.

Il crollo testimoniato dalle foto pubblicate sui social da un utente avrebbe potuto causare una vera e propria tragedia. Fortunatamente, a subire qualche danneggiamento sono state soltanto le case antistanti, senza che nessuna persona rimanesse ferita.

"Il crollo della casa disabitata a fianco alla nostra ha comunque creato disagi e danni alle cade di fronte, oltre che un grandissimo spavento", racconta il cittadino ozierese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.