È stata formalizzata l’operazione che ridefinisce l’assetto societario del Cagliari: il fondo statunitense Praxis sale al 49% del capitale, rafforzando in modo significativo la propria presenza nel club. Resta però saldamente al comando il presidente Tommaso Giulini, con la maggioranza ancora nelle mani dell’azionista di controllo Fluorsid Group.

Come precisato in una nota ufficiale pubblicata sul sito della società rossoblù, Fluorsid Group ha completato la cessione di un’ulteriore quota del 29% del capitale sociale. L’operazione si colloca nel solco di un percorso di crescita e sviluppo strategico già avviato, consolidando una partnership costruita su una visione industriale condivisa.

La collaborazione tra le parti punta in particolare a sostenere il progetto del nuovo stadio e a rafforzare la struttura patrimoniale, organizzativa e gestionale del club, garantendo al contempo piena continuità nella governance.

Praxis aveva fatto il suo ingresso iniziale con una partecipazione del 20%. A rappresentare il fondo americano è Maurizio Fiori, manager sardo residente da tempo negli Stati Uniti, nominato vicepresidente nell’ultima riunione del Consiglio di amministrazione. Nel Cda è entrato anche Prashant Gupta, anch’egli in rappresentanza del fondo.