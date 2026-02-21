Anticipo casalingo questa sera alla Domus dove il Cagliari ospita la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il ko col Lecce i rossoblu cercano il rilancio. Pochi i dubbi di formazione di mister Pisacane per l'occasione.

Intoccabile Caprile fra i pali, mentre Zè Pedro e Juan Rodriguez si contendono un posto in difesa con Zappa e Mina. Sui lati ancora Palestra e Obert, a centrocampo dovrebbero essere Adopo, Sulemana e Mazzitelli i titolari, complici gli infortuni di Gaetano, Folorunsho e Deiola.

Davanti. insieme a Seba Esposito, Kilicsoy è nettamente favorito su Pavoletti per partire dall'inizio. Le squadre scenderanno in campo alle 20:45.