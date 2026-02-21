È atteso per la mattinata di oggi, 21 febbraio, l'annuncio del nome del nuovo vescovo di Sassari. L’amministratore diocesano Antonio Tamponi ha convocato per le 11:45 in cattedrale il clero, i fedeli e le autorità “per vivere insieme un momento di preghiera a cui seguirà un importante annuncio per la vita della Chiesa Turritana”. Subito i fedeli sassaresi hanno pensato che la sede vacante da quasi un anno avrà finalmente il suo nuovo pastore.

L'ultimo arcivescovo, monsignor Gianfranco Saba, salutò Sassari a maggio 2025 dopo sette anni per assumere l'incarico di Ordinario militare d'Italia.

Chi sarà il nuovo vescovo di Sassari?

Ad attirare l'attenzione dei fedeli è stato un annuncio diffuso proprio in queste ore dal vescovo di Terni, monsignor Francesco Soddu, che ha convocato a sua volta i fedeli della diocesi umbra per una comunicazione importante. Tutto farebbe pensare a una nuova destinazione a Sassari del vescovo originario di Chiaramonti.

Chi è monsignor Soddu?

Nato il 24 ottobre 1959, dal 29 ottobre 2021 è vescovo di Terni-Narni-Amelia. Dopo aver conseguito la maturità classica, ha conseguito il baccellierato in teologia e la licenza in teologia pastorale presso la Pontificia facoltà teologica della Sardegna. Il 27 aprile 1985 è stato ordinato presbitero, nella cattedrale di San Nicola a Sassari, dall'arcivescovo Salvatore Isgrò.

Già vicerettore del Pontificio seminario regionale di Cagliari dal 1985 al 1987, del seminario arcivescovile di Sassari fino al 1996, della Caritas diocesana dal 2005 e direttore nazionale della Caritas Italiana dal 2012 fino alla nomina episcopale.

Il 29 ottobre 2021 papa Francesco lo ha nominato vescovo della diocesi umbra. Il 5 gennaio 2022 ha ricevuto l'ordinazione episcopale proprio nella cattedrale di Terni, della cui diocesi ha preso possesso in quell'occasione.