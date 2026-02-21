Si è spento il piccolo Domenico, il bambino di due anni trapiantato a Napoli. Era ricoverato al Monaldi, dove il suo cuore ha smesso di battere. Lo rende noto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.

Ormai da giorni le sue condizioni si erano sensibilmente aggravate, peggiorando ulteriormente nella serata di ieri. Il bambino si trovava in coma farmacologico.

Il cuore che gli era stato trapiantato il 23 dicembre scorso è risultato gravemente danneggiato perché trasportato a contatto con ghiaccio secco.

“Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”, si legge in una nota del Monaldi.

Presso l'ospedale è giunto il cardinale di Napoli, Domenico Battaglia, per l'estrema unzione.