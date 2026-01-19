Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Piscinas, in località Murrecci, dove nove cani sono rimasti intrappolati all’interno di un terreno minacciato dall’improvviso ingrossamento del Rio Piscinas. L’allarme è scattato intorno alle 16 e sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Raggiunta l’area interessata, i soccorritori hanno operato in condizioni rese difficili dal maltempo e dall’aumento del livello dell’acqua, riuscendo comunque a mettere in salvo tutti gli animali. I cani sono stati condotti in un luogo sicuro e successivamente affidati alla loro proprietaria, senza conseguenze.

L’episodio si inserisce nel quadro di una fase meteorologica ancora delicata per la Sardegna. Proprio nelle ultime ore, infatti, è stata prorogata l’allerta meteo sull’Isola: le condizioni di criticità resteranno in vigore fino alla mezzanotte di domani, martedì 20 gennaio.

I Vigili del fuoco, intanto, continuano a monitorare il territorio e a garantire interventi rapidi per la sicurezza delle persone e degli animali. Sino ad ora, sono circa 150 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco di tutta la regione, circa 90 quelli riconducibili al maltempo che sta imperversando in Sardegna.