L’ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna continua a impegnare intensamente i Vigili del Fuoco. Sono circa 150 gli interventi effettuati finora in tutta l’Isola, di cui circa 90 direttamente riconducibili alle avverse condizioni meteo che nelle ultime ore hanno colpito diversi territori.

Per garantire il coordinamento delle operazioni, un funzionario della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna è presente nella Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) della Protezione Civile, in costante raccordo con tutte le componenti statali e regionali, così da rispondere tempestivamente alle richieste che arrivano dal territorio.

Le principali criticità segnalate riguardano alberi caduti o pericolanti, pali instabili e dissesti statici di elementi costruttivi come cornicioni, tegole e cartellonistica.

Le Sale Operative dei Comandi provinciali di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano stanno gestendo le chiamate di soccorso e inviando le squadre operative secondo criteri di priorità, concentrandosi sulle situazioni a maggiore rischio. Al momento non si registrano persone coinvolte.