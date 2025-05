La settimana appena cominciata si prospetta caratterizzata da maltempo in gran parte d'Italia, con piogge e temporali in arrivo. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di 'iLMeteo.it', l'alta pressione avrà difficoltà a mantenersi stabile, dando vita a un periodo atmosferico molto dinamico. Le piogge sono attese oggi sulle pianure settentrionali, in particolare nel Triveneto, e nelle zone interne del centro-sud. Alcuni temporali potrebbero interessare anche l'arco alpino in serata, mentre il resto del Paese godrà di più ampi spazi soleggiati e temperature piacevoli.

Dopo una giornata di martedì ancora instabile, mercoledì si prevede un temporaneo miglioramento delle precipitazioni con un aumento delle schiarite. Tuttavia, c'è da tenere presente che, secondo le ultime previsioni meteo, a partire dal 15 maggio potrebbe formarsi un ciclone mediterraneo (Tlc - Tropical like cyclone), portando forti venti e piogge intense, soprattutto al sud e sulle Isole Maggiori. Nel frattempo, un altro sistema temporalesco proveniente dal Mar Baltico si abbatterà sul nord tra giovedì e venerdì.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, lunedì 12 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso con isolate deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in mattinata nei settori occidentali dell'isola. Isolati rovesci e temporali pomeridiani nelle zone interne.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli, prevalentemente occidentali con locali rinforzi nelle coste del Sulcis e nelle Bocche di Bonifacio.

Mari: poco mossi i bacini orientali. Localmente mossi i restanti bacini, con moto ondoso in aumento.

Previsioni per domani, martedì 13 maggio

Cielo poco nuvoloso con graduale aumento della copertura dal pomeriggio a partire dai settori meridionali.

Temperature: minime senza variazioni significative, lieve aumento delle massime.

Venti: moderati occidentali nelle Bocche di Bonifacio. Deboli di direzione variabile altrove.

Mari: generalmente poco mossi. Localmente mossi i bacini occidentali e settentrionali, con moto ondoso in attenuazione.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, a partire dalle ore centrali di mercoledì. La pioggia continuerà a insistere durante la giornata di giovedì, specialmente sui settori meridionali e orientali dell'Isola. Le temperature minime subiranno deboli variazioni mentre le massime saranno in graduale calo sia mercoledì che giovedì. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti orientali e rinforzare dalla serata di mercoledì. I mari saranno poco mossi nella giornata di mercoledì. Graduale aumento del moto ondoso lungo le coste meridionali e orientali dell'isola nella giornata di giovedì.