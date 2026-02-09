Durante un'operazione volta a contrastare il traffico di droga in città, il personale della Polizia di Stato ha arrestato un uomo straniero nei pressi della stazione ferroviaria di Sassari, colto in flagrante mentre cedeva dosi di eroina a un tossicodipendente.



L'uomo, notato dagli agenti della Squadra Mobile, ha tentato di fuggire utilizzando un grosso monopattino. Durante l'inseguimento, ha persino cercato di investire uno degli agenti coinvolti nell'operazione, ma fortunatamente quest'ultimo è riuscito a farlo cadere a terra e a bloccarlo.



Dopo l'arresto, il sospetto è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.