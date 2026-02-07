Una ragazza di 23 anni è stata trovata in strada, in evidente stato di choc e con chiari segni di maltrattamenti e percosse, nella tarda serata di ieri a Sassari. A notarla, intorno alle 23, in via Leoncavallo, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, è stato un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato la giovane all’ospedale Santissima Annunziata, dove si trova tuttora ricoverata sotto osservazione. Sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Sassari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

I militari hanno ascoltato la 23enne e raccolto ulteriori elementi utili all’indagine. In base alle prime risultanze, è stato arrestato un uomo di 34 anni che frequentava la giovane e che, secondo quanto emerso, la ospitava in un appartamento situato a breve distanza dal luogo in cui è stata trovata.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione le circostanze dei fatti e le responsabilità.