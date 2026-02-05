Vigili del fuoco in azione all’alba di oggi a Sassari per un incendio divampato nel centro storico. Erano da poco passate le 5 quando un rogo ha avvolto due auto e un motorino parcheggiati in via Seminario Vecchio, nel cuore della città.

All’arrivo dei Vigili del fuoco, i mezzi erano già completamente avvolti dalle fiamme. L’intervento non è stato semplice: le operazioni di spegnimento sono state rese più difficili dalle strade strette del centro storico, che hanno complicato le manovre dei mezzi di soccorso.

I Vigili del fuoco sono comunque riusciti a domare il rogo e a limitare i danni, evitando che l’incendio si propagasse alle altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della Radiomobile, che ha avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi.