Avevano trasformato un’abitazione del centro storico di Sassari in una vera e propria “piazza di spaccio”, punto di riferimento quotidiano per decine di tossicodipendenti. La Polizia ha arrestato in flagranza di reato due cittadini stranieri al termine di un’operazione antidroga condotta dagli uomini della Squadra Mobile.

L’intervento è scattato dopo diversi giorni di appostamenti e attività investigativa, che hanno consentito agli agenti di ricostruire i movimenti sospetti attorno all’appartamento. Una volta acquisiti elementi sufficienti, i poliziotti sono entrati in azione facendo irruzione nell’abitazione, sorprendendo i due spacciatori all’interno.

Nel corso del blitz sono state sequestrate oltre cinquanta dosi tra eroina e cocaina, già confezionate per la vendita al dettaglio, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I due arrestati sono stati portati nel carcere di Sassari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.