Stava fumando uno spinello in compagnia di un’altra persona quando è stato notato dai Carabinieri. Un controllo che ha portato i militari a effettuare una perquisizione nella sua abitazione, dove sono stati trovati stupefacenti e attrezzature per la preparazione delle dosi. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’episodio risale alla serata del 18 novembre 2026, durante un servizio di pattugliamento condotto dai Carabinieri della Compagnia di Sassari nel territorio di Valledoria.

I militari hanno notato l’uomo mentre consumava uno spinello insieme a un’altra persona e hanno deciso di approfondire gli accertamenti, estendendo il controllo alla sua abitazione.

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto circa 70 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina.

Insieme alla droga sono stati trovati anche sostanza da taglio, cinque bilancini di precisione e diverso materiale destinato al confezionamento degli stupefacenti.

Elementi che hanno portato i militari a ipotizzare che le sostanze fossero detenute per essere destinate allo spaccio.

Tutta la droga e l’attrezzatura sono state sottoposte a sequestro.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Per la persona che si trovava in sua compagnia, identificata come consumatore di stupefacenti, è scattata invece la segnalazione alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.