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Chiusura temporanea martedì 30 giugno per la galleria “Chighizzu II” lungo la strada statale 131 “Carlo Felice” in direzione Sassari. Il traffico sarà interdetto nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 12:30, per il tempo necessario allo svolgimento di un test di collaudo.
Il provvedimento riguarda la carreggiata nord, all’altezza del chilometro 201,150, dove verranno effettuate le verifiche sul varco amovibile presente all’interno della galleria.
Durante le operazioni, la circolazione diretta verso Sassari sarà deviata all’altezza dello svincolo Ossi-Tissi, al chilometro 204,800, con uscita sulla statale 127 in direzione Sassari Serra Secca e prosecuzione lungo la viabilità urbana.
Gli automobilisti potranno poi rientrare sulla statale 131 in corrispondenza dello svincolo Sassari-viale Italia, al chilometro 208,800.