Momenti di apprensione nella notte a Sassari, dove il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha permesso di mettere in salvo un giovane che si trovava in una situazione di grave pericolo sul Ponte di Rosello.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta una segnalazione attraverso il Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una persona che manifestava un forte stato di disagio.

Gli agenti delle Volanti hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato e si sono trovati di fronte a una situazione particolarmente delicata. I poliziotti hanno immediatamente avviato un dialogo con il giovane, cercando di rassicurarlo e di instaurare un rapporto di fiducia.

Nel corso della conversazione, come riferito dalla Polizia, il ragazzo ha raccontato il proprio malessere, riferendo di sentirsi solo e di vivere con sofferenza alcune difficoltà legate al percorso scolastico.

Grazie alla professionalità, alla sensibilità e alla capacità di ascolto dimostrate dagli agenti, il confronto è proseguito a lungo, consentendo di allentare progressivamente la tensione emotiva del giovane. In un momento favorevole, gli agenti sono quindi riusciti a metterlo definitivamente in sicurezza.

Al termine dell’intervento, il ragazzo ha espresso gratitudine nei confronti dei poliziotti per il sostegno ricevuto, mostrando segni di maggiore serenità.

La Questura di Sassari sottolinea come l’episodio evidenzi ancora una volta il ruolo svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato non solo nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati, ma anche nel soccorso pubblico e nell’assistenza alle persone che attraversano momenti di particolare fragilità.

La Questura ricorda inoltre che chiedere aiuto nei momenti di difficoltà rappresenta un gesto di coraggio e che i servizi di supporto presenti sul territorio sono a disposizione di chiunque abbia bisogno di sostegno.