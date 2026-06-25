Novantasei persone, di cui tre sanzionate per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, sono state identificate, e 16 veicoli sono stati controllati durante la notte scorsa tra Porto Torres, Sorso e Sennori, dove i Carabinieri delle Stazioni locali, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Porto Torres e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Sassari.

L’attività è stata predisposta con l’obiettivo di prevenire la commissione di reati e verificare il rispetto delle normative amministrative e penali nei locali pubblici, anche in considerazione dei maggiori flussi di persone legati agli eventi organizzati a Sennori per la festività di San Giovanni Battista.

Nel corso dei controlli sono stati ispezionati inoltre sei esercizi commerciali, con l’elevazione di sanzioni amministrative per un totale complessivo di 7.000 euro. Le violazioni riscontrate hanno riguardato principalmente il mancato rispetto delle condizioni igieniche minime e la presenza di depositi abusivi destinati allo stoccaggio delle merci.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza, decoro urbano e rispetto delle norme nelle aree maggiormente frequentate.