Si aggirava con fare sospetto in via Rockefeller, ma il suo atteggiamento nervoso ha attirato l’attenzione degli agenti della Squadra Volante della Questura di Sassari, impegnati sabato pomeriggio, intorno alle 16:20, in un ordinario servizio di controllo del territorio.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti legati agli stupefacenti e reati contro la persona, è stato fermato per un controllo e subito ha mostrato segni di agitazione.

Durante la verifica, i poliziotti hanno percepito un forte odore di marijuana e notato il tentativo dell’uomo di nascondere qualcosa nel borsello che portava con sé. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire circa 30 grammi di marijuana e una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno trovato altro stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e ulteriore denaro contante.

L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.