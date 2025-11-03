PHOTO
Si aggirava con fare sospetto in via Rockefeller, ma il suo atteggiamento nervoso ha attirato l’attenzione degli agenti della Squadra Volante della Questura di Sassari, impegnati sabato pomeriggio, intorno alle 16:20, in un ordinario servizio di controllo del territorio.
L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti legati agli stupefacenti e reati contro la persona, è stato fermato per un controllo e subito ha mostrato segni di agitazione.
Durante la verifica, i poliziotti hanno percepito un forte odore di marijuana e notato il tentativo dell’uomo di nascondere qualcosa nel borsello che portava con sé. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire circa 30 grammi di marijuana e una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.
La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno trovato altro stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e ulteriore denaro contante.
L’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.